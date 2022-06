Komisioni Hetimor: Nuk kalon sërish lista me emrat e dëshmitarëve që do të dëshmojnë për energjinë

Këtë të premte komisionit hetimor parlamentar për energjinë ka përpiluar listën përfundimtare në të cilën janë vendosur emrat e dëshmitarëve të cilët do të ftohen për intervistim në këtë komision. Ndonëse e njëjta nuk nuk ka kaluar, duke u shtyrë kështu për një ditë tjetër.

Kryesuesi i këtij Komisioni, Hajdar Beqa ka thënë se do të largohen emrat e pamundshëm për t’u intervistuar siç janë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Kolë Berisha.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj tha se gjatë rrugëtimit të hetimeve mund të dërgohen pyetje në Gjykatën Speciale për ish-udhëheqësit e institucioneve të cilët janë në Hagë.

Rexhaj ka shtuar se do të ftohet për intervistim edhe Glauk Konjufca.

Deputeti i Lidhjes Demokratike, Armend Zemaj ka bërë të ditur se janë dy lista, njëra me 287 emra. Sipas tij, kjo nuk do të mundësojë një hetim të arritshëm dhe nuk do t’i përkrah emrat të cilët ftohen vetëm për spektakël