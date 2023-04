​Komisioni Evropian përshëndet nënshkrimin për liberalizimin e vizave Komisioni Evropian ka përshëndetur nënshkrimin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili u bë të mërkurën nga Parlamenti Evropian. Në një komunikatë për media, thuhet se udhëtimi pa viza do të sjell përfitime për qytetarët nga të dy anët si dhe do të forcojë më tutje raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën.…