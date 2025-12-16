Komisioni Evropian njofton se janë hequr disa nga masat ndaj Kosovës – kjo pas transferimit të pushtetit në katër komunat në veri
Lajme
Komisioni Evropian i ka dërguar letër zëvendëskryeministrit në detyrë të Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi se disa prej masave ndaj vendit tonë janë hequr.
Drejtori i Përgjithshëm për Zgjerim të Bashkimit Evropian, Gert Jan Koopman ka thënë në letër se masat janë hequr për projektet e lidhura me programet IPA, në vlerë prej 34.6 milionë euro, transmeton lajmi.net.
Ky vendim vjen pas transferimit të pushtetit në katër komunat veriore, në mënyrë ligjore dhe të qetë.
Njoftimi i plotë nga Besnik Bislimi:
Gjatë ditës së sotme kam pranuar një letër nga Drejtori i Përgjithshëm për Zgjerim të Bashkimit Evropian, Gert Jan Koopman, ku komunikohet se Komisioni ka vendosur për heqjen e shumicës së masave ndaj Kosovës. Bëhet fjalë për projekte të lidhura me programet IPA, në vlerë prej 34.6 milionë euro.
Në vazhdimësi kemi insistuar për heqjen e masave. Mirëpresim hapin e radhës nga ana e BE-së, i cili duhet të vijojë sa më parë me heqje të plotë të tyre. Nuk ka më asnjë arsye që një pjesë e tyre të mbeten në fuqi, sidomos pas transferimit të pushtetit në katër komunat në veri në mënyrë ligjore dhe të qetë./lajmi.net/