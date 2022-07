​Komisioneri Varhelyi sot në Shqipëri

Komisioneri i Bashkimit Evropian, për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi, së bashku me kryeministrin Edi Rama do të vizitojnë sot baypass-in e Vlorës, të financuar nga BE-ja. Vizita është planifikuar rreth orës 19:00 ndërsa 30 minuta më vonë është paralajmëruar edhe një konferencë e përbashkët për media.

Bashkimi Evropian ka mbështetur ndërtimin e baypass-it të Vlorës nëpërmjet një granti prej 20 milionë eurosh.

Gjithashtu, Banka Evropiane e Investimeve (BEI) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po kontribuojnë me hua prej 18 milionë euro secila për këtë projekt.

Baypass-i i Vlorës, një aks i shumëpritur që lehtëson aksesin drejt bregdetit të jugut duke nxitur zhvillimin e mëtejshëm turistik të vendit, u hap përfundimisht për mjetet në fund të javës së shkuar.

Rruga lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën nacionale bregdetare Vlorë-Sarandë, duke ndikuar edhe në lehtësimin e fermerëve, për daljen më shpejt në tregje të prodhimit bujqësor dhe nxitjen e agroturizmit.

Rruga e re me gjatësi 29 km vlerësohet një ndër segmentet me ndikimin më të lartë turistik që do të ndikojë ndjeshëm në lehtësimin e trafikut në qytetin e Vlorës.

Baypass-i nis nga rrethrrotullimi në fund të autostradës Levan-Vlorë. Rruga anashkalon Kaninën në pjesën perëndimore mbi Vlorë, në një nivel rreth 300 m nën kështjellë, nga ku ofron pamje spektakolare përgjatë gjirit të Vlorës.

Në çdo 1.5 kilometra të kësaj rruge është parashikuar vendpushim për automjetet.