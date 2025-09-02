Komisioneri i OSBE’së për pakicat që vizitoi Kosovën ka qëndruar edhe në Veri: Të ketë konsultime efektive me komunitetet jo shumicë
Komisioneri i Lartë i OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Christophe Kamp, vizitoi Kosovën nga 25 deri më 29 gusht 2025, ku u takua me autoritetet në Prishtinë, njofton OSBE. Tutje, bëhet e ditur se ai “gjithashtu u takua me përfaqësues të komuniteteve jo-shumicë, udhëheqës fetarë dhe organizata të shoqërisë civile, si dhe anëtarë të bashkësisë ndërkombëtare”. “Komisioneri…
Lajme
Komisioneri i Lartë i OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Christophe Kamp, vizitoi Kosovën nga 25 deri më 29 gusht 2025, ku u takua me autoritetet në Prishtinë, njofton OSBE.
Tutje, bëhet e ditur se ai “gjithashtu u takua me përfaqësues të komuniteteve jo-shumicë, udhëheqës fetarë dhe organizata të shoqërisë civile, si dhe anëtarë të bashkësisë ndërkombëtare”.
“Komisioneri i Lartë vizitoi Prishtinën, Gjilanin, Parteshin, Mitrovicën e Veriut dhe Graçanicën. Ndër të tjera, ai u takua me Presidenten Vjosa Osmani, Kryeministrin në Detyrë Albin Kurti, Ministrin në Detyrë të Komuniteteve dhe Kthimit Nenad Rasic, Ministrin në Detyrë të Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla dhe Drejtorin e Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha. Ai dëgjoi nga partitë politike dhe organizatat e shoqërisë civile që përfaqësojnë komunitetet jo-shumicë dhe pati një shkëmbim pikëpamjesh me Peshkopin Teodosije. Ai gjithashtu u takua me zyrtarë të lartë nga Misioni i Sundimit të Ligjit i Bashkimit Evropian, Forca e Kosovës dhe Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë” thuhet me tej në njoftim.
OSBE thotë se Kamp pati mundësinë të fitonte njohuri të drejtpërdrejta mbi çështjet që lidhen me mandatin e tij mbi situatën e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, duke përfshirë pjesëmarrjen e tyre në jetën publike, si dhe çështjet e sundimit të ligjit dhe të drejtat gjuhësore.
“Ndërsa ishte në veri të Kosovës, Komisioneri i Lartë pati mundësi të përqendrohej në dinamikën atje dhe efektet e tyre tek banorët e të gjitha komuniteteve, veçanërisht tek serbët e Kosovës”, thekson OSBE.
“Në angazhimet e tij, Komisioneri i Lartë theksoi nevojën për dialog dhe konsultime kuptimplote me komunitetet jo-shumicë mbi çështjet që i prekin ato dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre efektive në jetën publike”, shton organizata.
Po ashtu theksohet se Zyra e HCNM është angazhuar në Kosovë për zbatimin e kuadrit të të drejtave gjuhësore për disa vite, dhe gjatë kësaj vizite Kamp u takua me Rektorin e Universitetit të Prishtinës për të diskutuar statusin e Programit të Balkanistikës.