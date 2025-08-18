KOMF apelon tek prindërit: Edukoni fëmijët për respekt dhe larg dhunës
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka bërë thirrje që prindërit dhe familjet të luajnë një rol aktiv në edukimin e fëmijëve për të jetuar pa dhunë dhe për të kultivuar respekt, tolerancë dhe mirëkuptim.
Sipas KOMF, dhuna mes bashkëmoshatarëve po bëhet gjithnjë e më e dukshme dhe po normalizohet si sjellje, çka kërkon veprim të menjëhershëm nga familja dhe shoqëria. Familja mbetet mjedisi ku fëmijët formojnë vlerat dhe sjelljet e tyre, ndaj roli i saj është kyç në parandalimin e dhunës, transmeton Klankosova.tv.
Në postimin e tyre në Facebook, KOMF u bën thirrje prindërve të flasin hapur me fëmijët për dhunën, të promovojnë sjellje paqësore dhe konstruktive, të ndjekin përmbajtjet që fëmijët konsumojnë dhe të bashkëpunojnë me shkollën për mbështetje. Për çdo shenjë të stresit, ankthit apo agresivitetit, prindërit duhet të kërkojnë mbështetje profesionale.
“KOMF thekson se çdo fëmijë ka të drejtë të rritet në një mjedis të sigurt dhe mbrojtës. Prindërit apo kujdestarët ligjorë janë linja e parë e mbrojtjes dhe ndikimit pozitiv në jetën e fëmijëve të tyre. Duke folur me fëmijët, duke i dëgjuar ata dhe duke edukuar modele konstruktive e tolerante të sjelljes, ne të gjithë kontribuojmë në parandalimin e dhunës dhe në ndërtimin e një shoqërie më të sigurt për fëmijët tanë”, shkruan në njoftim.