I dërguari Special i Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell ka thënë se po ndihet shumë mirë dhe e do Kosovën.

Këto komente ai i bëri për Klan Kosovën rrugës për në takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Pos me kreun e shtetit të Kosovës, Grenell do të takohet edhe me të gjithë liderët partiakë në Kosovës.

Me kryetarin e PDK-së, Kadri Veseli pritet të takohet rreth orës 15:00.

