Komenteve për peshën, Ronela Hajati iu përgjigjet me një video Ronela Hajati është njëra nga këngëtaret shqiptare më të dashura për publikun. Por, përtej kësaj këngëtarja përballet me komente negative rreth peshës së saj, shkruan lajmi.net. Këngëtarja është treguar gjithmonë e fortë duke shërbyer si shembull dhe model edhe për të tjerët që përballen me të njëjtat gjëra. Së fundmi, ajo ka përcjellë të njëjtin…