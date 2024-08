Komediani britanik bëri tatuazh shqiponjën, Rita Ora habitet Komediani britanik Romesh Rangathan ka bërë tatuazh shqiponjën e cila gjendet në flamurin shqiptar. Në një intervistë të përbashkët me këngëtaren shqiptare me famë botërore, Rita Ora ai e ka bërë publike këtë tatuazh. “Jam penduar”, ka thënë Rangathan me shaka deri sa ka folur për tatuazhin. Ai ndër të tjera ka treguar për vizitën…