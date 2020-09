Kombinimet më të shijshme të ushqimeve që mund t’i bëni, nuk i keni dëgjuar më parë

Për të shënuar fillimin e shitjes me pakicë britanike Marks & Spencer në Ocado, supermarketi në internet porositi autorin kryesor me bazë në Mbretërinë e Bashkuar të The Flavour Thesaurus, Niki Segnit, për të gjetur ushqime që nuk duhet përzirë, shkruajnë mediet britanike, transmeton lajmi.net.

Duke folur për Daily Mail, Niki shpjegoi se kafeja, sardelja dhe lakra turshi janë përzierje e përkryer me biftek, ndërsa frutat e pasionit dhe karamel janë shtesa të shijshme në pjatat e salmonit.

Sipas ekspertit, mishin e pulës mund ta përzieni me banane, kumbulla të thata dhe mish derri, si dhe ujë trëndafili dhe vezë.

I njëjti rekomandon se ushqimi ‘steak’ mund të përzihet me kafe dhe dardha.

Kombinime të tjera përfshijnë: tomate me shegë, spinaq me dredhzë dhe vanille etj. /Lajmi.net/