Kombëtarja shqiptare me mungesa në prag të Ligës së Kombeve Kombëtarja shqiptare shkon me probleme mungesash në ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve, që do të jenë edhe vendimtare. Kuqezinjtë luajnë jashtë fushë tani në tetor, dhe trajneri Silvinjo ka pasiguri në sulm dhe në mesfushë. Armando Broja vazhdon të mos luajë tek Evertoni, dhe ende nuk është e sigurt se kur sulmuesi do…