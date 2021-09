Kombëtarja e Shqipërisë zhvillon stërvitjen e fundit para ndeshjes me Poloninë

Nën drejtimin e trajnerit Edoardo Reja dhe stafit të tij kuqezinjtë u stërvitën në stadiumin ku do të luhet ndeshja “PGE Narodowy” të Varshavës, në një impiant modern që pret vetëm ndeshjet e kombëtares polake, transmeton lajmi.net.

I gjithë grupi ka qenë në dispozicion të trajnerit dhe seanca stërvitore ka zgjatur për rreth 60 minuta me ekipin që ka provuar vazhdimisht skema dhe vendosje taktike. Nuk ka asnjë shqetësim prej dëmtimeve dhe të gjithë do të jenë të gatshëm për ndeshjen me Poloninë që nis orën 20:45.

Në stadium pritet të jenë edhe rreth 30 mijë tifozë, që përkthehet në mbi 50% të kapacitetit të stadiumit. /Lajmi.net/