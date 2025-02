Komandanti Ismet Tara: Do të kundërshtoj të gjitha akuzat e ngritura ndaj krerëve të UÇK-së

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ismet Tara, ka deklaruar se do të kundërshtojë të gjitha akuzat ndaj krerëve të UÇK-së në Gjykatën Speciale, duke i cilësuar ato si të orkestruara nga qarqe serbe dhe bashkëpunëtorë të tyre.

Në një postim në Facebook, Tara theksoi se këto akuza janë të përgatitura nga “kriminelët ushtarakë serbë dhe Akademia Serbe e Vaso Čubrilović dhe Dobrica Ćosić”, në bashkëpunim me “spiunë shqiptarë të UDB-së serbe”, me qëllim që, sipas tij, të jenë më bindëse për Prokurorinë e Specializuar në Hagë.

Ai bëri të ditur se nesër do të dëshmojë në gjykatë dhe do t’u përgjigjet pyetjeve të avokatëve mbrojtës të ish-udhëheqësve të UÇK-së.

“Unë, Komandant Hoxha, do të kundërshtoj të gjitha akuzat e ngritura ndaj krerëve të UÇK-së, duke i cilësuar ato si të përgatitura nga kriminelët ushtarakë serbë dhe Akademia Serbe e [Vaso Čubrilović] dhe [Dobrica Ćosić], në bashkëpunim me spiunë shqiptarë të UDB-së serbe, me qëllim që të jenë më bindëse për prokurorët e Zyrës së Prokurorit të Specializuar në Hagë.