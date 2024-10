Komandanti i ri i KFOR-it: Për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë në botë e rajon, kemi rritur praninë në Kosovë

Komandanti i ri i KFOR-it në Kosovë, gjenerali Enrico Barduani, në një intervistë për Radio KFOR-in ka folur për prioritetet e tij si drejtues i KFOR-it dhe për rritjen e forcave në Kosovë.

Barduani ka deklaruar se si rezultat i përkeqësimit të sigurisë në botë e rajon, KFOR-i është detyruar t’i rrisë forcat ushtarake në Kosovë.

Intervista e plotë:

Radio KFOR: A mund të ndani me dëgjuesit tanë përshtypjet tuaja fillestare për Kosovën dhe rolin tuaj të ri si komandant i KFOR-it?

Komandanti: “Fillimisht, më lejoni t’ju falënderoj për pritjen e ngrohtë, por në veçanti më lejoni t’i falënderoj dëgjuesit tanë të radios, sepse falë të gjithë atyre Radio K4 është një realitet solid në peizazhin transmetues të Kosovës. Dhe, si komandant i ri i KFOR-it, jam shumë krenar për këtë.

Duke iu kthyer pyetjes suaj, dua të nënvizoj se nuk jam i ri në Kosovë, pasi kam shërbyer këtu dy herë, në vitin 2001 dhe në periudhën 2015-2016. Më duhet të rrëfej se gjatë atyre misioneve gjithmonë më ka bërë shumë përshtypje historia e pasur e Kosovës dhe diversiteti i saj kulturor; diçka vërtet e jashtëzakonshme për mua.

Si komandant i sapoemëruar i KFOR-it, jam i nderuar dhe i privilegjuar të drejtoj këtë mision, i cili është-dhe dua ta nënvizoj- misioni më i gjatë dhe aktualisht më i madhi i NATO-s. Jam plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e rolit të KFOR-it për të kontribuar në sigurinë e qëndrueshme jo vetëm për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, por edhe për stabilitetin rajonal. Në këtë kuptim, më duhet të rikujtoj se KFOR-i gjithashtu ka për detyrë të sigurojë njësi rezervë për misionin e Bashkimit Evropian në Bosnje Hercegovinë, nëse situata e sigurisë e kërkon këtë”.

Radio KFOR: Cilat janë prioritetet tuaja kryesore për KFOR-in nën komandën tuaj dhe si planifikoni ta trajtoni situatën aktuale të sigurisë në Kosovë?

Komandanti: “Mund të them se prioriteti im është të siguroj që KFOR-i të mbetet i vendosur për të vazhduar të kontribuojë për një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme në përputhje me mandatin tonë. Në këtë drejtim, theksoj se mandati i KFOR-it është nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të qershorit 1999. Shkurtimisht, prioriteti im është të garantoj se KFOR-i është i gatshëm për të trajtuar çdo sfidë të sigurisë që mund të shfaqet, në përputhje me mandatin tonë të OKB-së dhe rolin tonë si reagues i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës dhe EULEX-it, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit. Sa i përket sigurisë, në bazë të përvojave të mia të mëparshme, mund të them se gjendja e sigurisë në Kosovë në fakt është e përmirësuar në krahasim me të kaluarën. Kjo është arsyeja pse KFOR-i ka reduktuar praninë e tij me kalimin e kohës. Më kujtohet se kontingjenti i KFOR-it fillimisht ishte i përbërë nga rreth 50.000 ushtarë të NATO-s, ndërsa sot numri i trupave është rreth 4.500.

Megjithatë, dhe për fat të keq, sot jetojmë në një botë në të cilën situata e sigurisë po evoluon dhe po përkeqësohet me shpejtësi dhe gjithashtu rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk është i përjashtuar nga ky evolucion. Në këtë kuptim, KFOR-i tashmë ka përshtatur praninë e tij në të gjithë Kosovën, duke përfshirë vendosjen e fundit të forcave rezervë të NATO-s, në mënyrë që të vazhdojë të ekzekutojë siç duhet detyrat e tij dhe të marrë të gjitha aftësitë e nevojshme që kërkon situata në terren”.

Radio KFOR: KFOR-i ka qenë një prani e fortë në Kosovë për më shumë se dy dekada. Si e shihni zhvillimin e rolit të tij në të ardhmen e afërt?

Komandanti:”Siç thashë, KFOR-i është misioni më i gjatë dhe aktualisht më i madh i NATO-s, i kontribuar nga 29 vende, jo vetëm aleatët e NATO-s por edhe vendet partnere. Roli i tij është po aq i rëndësishëm sot sa ka qenë që nga vendosja e parë e paqeruajtësve tanë, në vitin 1999. Edhe pse peizazhi i sigurisë në Kosovë ka ndryshuar me kalimin e kohës, përkushtimi i KFOR-it për të ruajtur paqen dhe stabilitetin është i palëkundur.

Duke parë përpara, megjithëse nuk do të spekuloj për ndonjë skenar hipotetik, mund t’ju siguroj se KFOR-i do të vazhdojë të luajë rolin e tij për të ruajtur një mjedis të qetë dhe të sigurt si dhe lirinë e lëvizjes. Në të njëjtën kohë, KFOR-i do të mbështesë përpjekjet e Bashkësisë Ndërkombëtare për të krijuar kushte për një të ardhme më të mirë për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe për të ruajtur komunikimin dhe dialogun e hapur.

KFOR-i do të mbetet një element integral i një përpjekjeje kolektive të kryer nga komuniteti i gjerë ndërkombëtar. Pra, mund të parashikoj që edhe në të ardhmen e afërt KFOR-i do të punojë ngushtë me një gamë të gjerë homologësh, nga Kombet e Bashkuara te Bashkimi Evropian, nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë deri te Trupi Diplomatik në Prishtinë dhe në Beograd, nga Organizatat e Sigurisë së Kosovës deri te Shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura të Serbisë.

Shkurtimisht: transparenca, paanshmëria, përkushtimi dhe uniteti i përpjekjeve do të mbeten në qendër të misionit të KFOR-it dhe do të mbështesin aktivitetet tona të përditshme, siç është edhe sot”.

Radio KFOR: Komandant, ndërsa drejtoni KFOR-in gjatë misionit tuaj njëvjeçar në Kosovë, si e interpretoni dhe planifikoni të mishëroni sloganin e misionit? Çfarë rëndësie ka për ju dhe si e shihni atë në drejtimin e operacioneve dhe angazhimit me komunitetin lokal gjatë mandatit tuaj?

Komandanti: “Ju falënderoj shumë për këtë pyetje, sepse më jep mundësinë të flas për një element që jo të gjithë e njohin. Në fillim të mandatit të tij, çdo komandanti të KFOR-it i kërkohet të vendosë një moto për mandatin e tij njëvjeçar. Kur u emërova si komandant i ri i KFOR-it, pyeta veten se cili ishte elementi më i rëndësishëm i misionit të KFOR-it për mua. Kështu, unë kam zgjedhur këtë moto “Unitas Omnia Vinciť”. Është në latinisht dhe mund ta përkthejmë në anglisht si “Uniteti fiton mbi të gjitha” ose, më mirë, “Uniteti i njerëzve fiton mbi të gjitha”. Në të vërtetë, jam plotësisht i bindur se suksesi i misionit të KFOR-it mund të arrihet vetëm përmes kohezionit dhe unitetit, jo vetëm brenda KFOR-it, por edhe në mesin e të gjitha palëve të interesuara në terren, nga përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar deri te institucionet në Kosovë, e deri te njerëzit. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu thekson përkushtimin e palëkundur të KFOR-it për paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin përmes angazhimit, dialogut, sinqeritetit, paanshmërisë dhe respektit të ndërsjellë”.

Një vizion i tillë duhet të frymëzojë veprimet tona çdo ditë të misionit tonë.

Radio KFOR: Si komandant i ri, çfarë mesazhi do të donit t’i përcillnit njerëzve të Kosovës dhe personelit të KFOR-it nën komandën tuaj?

Komandanti: “KFOR-i nuk do të kursejë asnjë përpjekje për të vazhduar zbatimin e misionit të tij bazuar në mandatin tonë të gjatë të Kombeve të Bashkuara, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme, për të mirën e të gjithëve. Unë i marr jashtëzakonisht seriozisht të gjitha shqetësimet e sigurisë; KFOR-i do të veprojë në kohën e duhur dhe në koordinim me të gjithë reaguesit e tjerë të sigurisë. I gjithashtu i bëj thirrje të dyja palëve, institucioneve në Kosovë dhe Qeverisë së Serbisë, që të angazhohen në dialog politik. Zgjidhja e sfidave të sigurisë nuk është në fund të fundit ushtarake, por politike. Zgjidhja e çështjeve të pazgjidhura përmes dialogut është çelësi për të garantuar siguri të qëndrueshme në mbarë Kosovën dhe për të ruajtur stabilitetin rajonal.

Bashkëluftëtarët e mi të KFOR-it u them se i falënderoj të gjithë ata për punën e palodhur dhe përkushtimin e palëkundur. Profesionalizmi i ushtarëve të KFOR-it është vendimtar për suksesin e misionit, i cili synon mirëqenien dhe sigurinë e të gjithë njerëzve dhe komuniteteve që jetojnë në Kosovë.

Së fundi, më lejoni t’u bëj homazhe ushtarëve të rënë dhe të plagosur të KFOR-it. Me kalimin e kohës, sakrifica e tyre ka kontribuar në rivendosjen e paqes, stabilizimin e situatës dhe sigurimin e kushteve më të mira të jetës për të gjithë njerëzit në Kosovë. Besoj se të gjithë duhet t’u jemi mirënjohës”.