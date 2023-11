Komandanti i KFOR-it telefonon shefin e ushtrisë serbe, ia përkujton mandatin e KFOR-it Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ullutash ka zhvilluar një bisedë telefonike me shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, Milan Mojsiloviq. Ata shkëmbyen qëndrime lidhur me zhvillimet e fundit dhe bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm, thuhet në një komunikatë, transmeton lajmi.net. “Komandanti i KFOR-it përsëriti se KFOR-i, si gjithmonë, do të…