Komandanti i KFOR-it takohet me Escobar dhe Hovenier në Shtabin e KFOR-it, flasin për dialogun dhe sigurinë

Pas takimit me ambasadorin britanik, kryeministrin Kurti dhe ministrin Maqedonci, komandanti i KFOR-it është takuar edhe emisarin e SHBA-ve, Gabriel Escobar dhe ambasadorin e SHBA-ve, Jeff Hovenier.

Gjeneralmajori Özkan Ulutaş e ka pritur Escobarin dhe Hovenierin në Shtabin e KFOR-it, në Camp Film City, në Prishtinë.

Temë e diskutimit në këtë takim ka qenë dialogu i ndërmjetësuar nga BE dhe situatën e sigurisë në Kosovë.

Ulutaş amerikanëve ju tha se KFOR-i vazhdon të mbetet prezent në Kosovë deri sa të është e nevojshme, ndërsa theksoi se KFOR-i do të ofrojë një mjedis të sigurt dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, ka takuar sot Zëvendës Ndihmës Sekretarin Amerikan për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Shkëlqesinë e Tij Gabriel Escobar dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Shkëlqesinë e Tij Jeffrey. Hovenier, në Shtabin e KFOR-it, në Camp Film City, në Prishtinë.

Ky takim ofroi mundësinë për të shkëmbyer mendime mbi një sërë temash që kanë të bëjnë me sigurinë e qëndrueshme në mbarë Kosovën dhe me stabilitetin rajonal. Gjeneralmajor Ulutaş u përditësua për aktivitetet e KFOR-it dhe për angazhimet e tij me një gamë të gjerë homologësh. Ai ripohoi përkushtimin e palëkundur të KFOR-it për të ofruar kornizën e sigurisë në mbështetje të dialogut të lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës; dhe ai përshëndeti kontributin e gjatë të SHBA-së për KFOR-in dhe për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.

KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të ofruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë, pas Policisë së Kosovës dhe misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit (EULEX), përkatësisht, me të cilët punojmë në koordinim të ngushtë. /Lajmi.net/