Komandanti i KFOR-it: Situata e sigurisë në Kosovë është e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme

Ai është deklaruar derisa po merr pjesë në takimin e fundit të shefave të Mbrojtjes së NATO-s.

Michele-Ristuccia ka falënderuar aleatët dhe partnerët për kontributin dhe mbështetjen e tyre në misionin e NATO-s, derisa i përditësoi ato për aktivitetet e KFOR-it dhe situatën e sigurisë.

“Aktualisht, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është përgjithësisht e qetë, por jashtëzakonisht e brishtë, e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme për shkak të disa çështjeve të pazgjidhura dhe ndonjëherë çështje që ndërlidhen”, tha Ristuccia.

Komandanti nënvizoi se KFOR-i vazhdon të zbatojë çdo ditë dhe në mënyrë të paanshme mandatin e dhënë nga OKB për të ruajtur sigurinë dhe lirinë e lëvizjes dhe se është i gatshëm të ndërhyjë nëse është e nevojshme.

Duhet përkujtuar që gjatë muajve të fundit situata e sigurisë në Kosovë ka qenë vazhdimisht me zhvillime të shumta në veri të Kosovës, që disa herë radhazi ka çuar në përkeqësim të kësaj situate./Lajmi.net/

#NATO KFOR Commander, MG Ristuccia, spoke at the recent Chiefs of Defence #NATOCHoDs meeting. He thanked Allies & partners for their contributions & support to @NATO_KFOR‘s mission and updated them on #KFOR’s activities and the security situation pic.twitter.com/Vz7UvceOpl

