Komandanti i KFOR-it dhe ministri malazez diskutojnë për sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal

28/10/2025 12:54

Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, u takua me ministrin e mbrojtjes së Malit të Zi, Dragan Krapović, dhe shefin e mbrojtjes, gjeneral brigadier Miodrag Vuksanović, në Ministrinë e Mbrojtjes në Podgoricë.

Gjatë takimit, ata diskutuan për situatën e sigurisë në Kosovë, rolin e KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal, si dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërmjet KFOR-it dhe Malit të Zi në kuadër të misioneve ndërkombëtare të sigurisë.

Gjeneralmajor Ulutaş shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen e qëndrueshme të Malit të Zi ndaj misionit të KFOR-it dhe për profesionalizmin e trupave malazeze që shërbejnë në Kosovë.

KFOR-i vijon të zbatojë mandatin e tij në bazë të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999), për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes.

Misioni punon në bashkërendim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, në kuadër të roleve të tyre përkatëse si reagues të sigurisë.

