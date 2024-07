Komandanti i FSK-së takohet me me përfaqësuesit e ushtrisë britanike, diskutuan për situatën e sigurisë në Kosovë Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, priti sot në takim përfaqësuesin Ushtarak të Mbretërisë së Bashkuar në NATO dhe BE, gjenerallejtënant Ian Cave CB. Në njoftimin e FSK-së thuhet se Jashari i ka uruar mirëseardhje Gjeneralit Cave dhe e falënderoi për mbështetjen e vazhdueshme që Mbretëria e Bashkuar ofron në aspektin bilateral si dhe në…