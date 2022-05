Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari përcjell nga afër ushtrimet e përbashkëta mes trupave të FSK-së dhe atyre amerikane

Me anë të një postimi në Facebook në faqen zyrtare të FSK-së, thuhet se Jashari së bashku me komandantin e Gardës së Iowas, Gjeneral Corell, kanë parë nga afër ushtarakët e FSK-së me ushtarakët amerikanë gjatë realizimit të konceptit të ushtrimit të përbashkët, shkruan lajmi.net.

“Komandanti i FSK-së viziton ushtrimin e përbashkët të pjesëtarëve të FSK-së me trupat amerikane. Në kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës komandanti i FSK-së Gjenerallejtënant Bashkim Jashari vizitoi nga afër trupat e FSK-së në ushtrimin e përbashkët me ushtarakët Amerikan në Ajova. KOMFSK Gjeneral Jashari së bashku me komandantin e Gardës Kombëtare të Ajovas Gjeneral Corell kanë parë nga afër ushtarakët e FSK-së, së bashku me ushtarakët amerikanë gjatë realizimit të konceptit të ushtrimit të përbashkët”, thuhet në postim.

Tutje shtohet se personeli i FSK-së dhe ai i partnerëve nga SHBA-ja, po tregojnë nivel të lartë profesional dhe përkushtim maksimal në përmbushjen e objektivave të ushtrimit.

“KOMFSK vëzhgoi nga afër planifikimin taktik në nivel të kompanisë dhe batalionit si dhe ballafaqimin me zjarrin direkt të armikut, këto stërvitje kanë për synim rritjen e përgatitjeve luftarake për fushëbetejë si dhe ndërveprueshmërinë mes dy forcave. Personeli i FSK-së dhe ai i partnerëve tanë nga SHBA po tregojnë nivel të lartë profesional dhe përkushtim maksimal në përmbushjen e objektivave të ushtrimit”, përfundohet në postim. /Lajmi.net/