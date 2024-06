Komandanti i Forcave Tokësore pret në takim kryetarin e Komitetit Përfaqësues të Turqisë

Komandanti i Forcave Tokësore gjeneral brigade, Hysen Dreshaj priti në vizitë kryetarin e Komitetit Përfaqësues të Turqisë kolonel, Sabri Gokhan Karamurse.

Qëllimi i vizitës ishte informimi për aktivitetet e Forcave Tokësore në bashkëpunim me ushtrinë turke, ku me këtë rast koloneli turk u informua me aktivitetet në kuadër të bashkëpunimit me ekipet turke në Kosove dhe trajnimet e pjesëtareve te KFT-së në Republikën e Turqisë, përcjell Klankosova.tv.

Po ashtu KOMFT në emër të komandantit të FSK-së gjenerallejtenant, Bashkim Jashari e falënderoj kolonelin turk për përkrahjene vazhdueshme që po jep ushtria turke për FSK në veçanti Forcave Tokësore në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve luftarake.

Koloneli Karamurse e falënderoj gjeneralin Dreshaj për pritjen, dhe theksoj se mbështetja dhe bashkëpunimi me FSK e ne veçanti me Forcat Tokësore do te vazhdoj edhe në të ardhmen, ku tani më kemi një marrëveshje ndërshtetërore për mbështetje dhe bashkëpunim të ndërsjellë.