Komandanti i Bondsteel-it i drejtohet xhematit në xhaminë e Prishtinës

“Kosova dhe Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie që është krijuar brenda një kohe, kur më falënderoni mua, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ushtrinë, atëherë kjo tregon që është një marrëdhënie e mirë e përbashkët, njëri nuk mundet pa tjetrin”, tha ai për Di Nenna për RTK-në.

Imami Labinot Maliqi tha se SHBA-ja është aleati më i fuqishëm i Kosovës.

“Pa mbështetjen tuaj, nuk do ta kishim as pavarësinë, as lirinë ndoshta as mundësinë që ta përkujtojmë dhe kremtojmë 14 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, prandaj falënderoj Zotin shumë që iu ka dërguar”, tha në anën tjetër imami.