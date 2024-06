“Komandant Suprem po të presim” – Në Veri shfaqen posterë të Vuçiq me mbishkrime famëkeqe Posterë me fotografi të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, dhe me mbishkrimin “Komandati suprem, po të presim”, janë vendosur në disa objekte në katër komunat veriore. Në fotografi shihet Vuçiqi dhe pas tij ushtria serbe, raporton “Kosovo Online” – medium proqeveritar serb. Posterët janë vendosur në ndërtesa, shtëpi, lokale dhe hapësira publike.