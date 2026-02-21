Koloneli Wojcik: Anëtarësimi i Kosovës në NATO, ndryshim vendimtar për rajonin
Koloneli i pensionuar amerikan, Ray Wojcik, ka bërë me dije se një ndryshim i papritur në pozicionin e trupave amerikane në KFOR do të ishte gabim dhe do të krijonte pasiguri. Mes të tjerash, i pyetur në rast se SHBA-ja i redukton trupat, vendet e tjera të NATO-s a duhet ta forcojnë praninë e tyre…
Mes të tjerash, i pyetur në rast se SHBA-ja i redukton trupat, vendet e tjera të NATO-s a duhet ta forcojnë praninë e tyre në Kosovë, Wojcik tha se “pa asnjë dyshim, po”.
“Pa asnjë dyshim, po. Nëse Shtetet e Bashkuara e reduktojnë kontributin e tyre në KFOR, aleatët e tjerë të NATO-s duhet ta forcojnë praninë e tyre për të ruajtur besueshmërinë e parandalimit dhe efektivitetin operacional. Edhe kjo prani, me kalimin e kohës, mund të reduktohet, por vetëm nëse kushtet e sigurisë e lejojnë”, tha ai për Radio Evropa e Lirë.
Ai theksoi se një nga kushtet më të rëndësishme, që do të përbënte një ndryshim vendimtar për rajonin, do të ishte anëtarësimi i Kosovës në NATO.