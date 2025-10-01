Koloneli Nexhmi Krasniqi lirohet nga paraburgimi
Gjykata Themelore në Prizren ka marrë sot aktvendim për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj Kolonel Nexhmi Krasniqit dhe tre të arrestuarve të tjerë, të cilët po ndiqen penalisht për veprën penale “Detyrimi”.
Kështu ka konfirmuar për lajmi.net, avokati i Krasniqit, Besnik Berisha.
“Po është liruar nga masa e paraburgimit”, ka thënë Berisha.
Ndryshe koloneli Nexhmi Krasniqi u arrestua më 4 gusht, nga një aksion i përbashkët i Prokurorisë Themelore të Prizrenit dhe Inspektoratit Policor. Aksioni u realizua në katër lokacione, prej të cilit u arrestuan katër të dyshuar, në mesin e të cilëve ishte edhe Krasniqi. /Lajmi.net/