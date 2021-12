Koloneli i FSK-së tregon se në çka do t’i investojnë 100 milionët e vitit të ardhshëm

Qeveria e Kosovës ka ndarë 100 milionë euro për ushtrinë e vendit. Kjo është shuma më e madhe që është ndarë për Ministrinë e Mbrojtjes. Krahas planifikimeve për rrjedhjen e mjeteve, Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë fokus dhe furnizimin me armatim dhe municion.

Kolonel Sefer Isufi, shef i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes në një intervistë për Gazetën Insjaderi tha se janë duke punuar projekte infrastrukturore që lidhen me ngritjen e kapaciteteve në sistemin e mbrojtjes me armatim dhe municion.

“Sistemet e mbrojtjes me armatim dhe municion do të jenë të fokusuara në plotësimin e aftësive dhe kapaciteve operacionale të regjimenteve tona të kombësisë. Pastaj fokusin do ta kemi edhe për mbështetje të regjimentit ushtarak dhe mbështetjes në shërbime” ka thënë kolonel Isufi.

Sipas tij, kjo shumë do të shërbej ekskluzivisht për realizimin e objektivave për fazën e dytë të tranzicionit.

“Lajmi për ndarjen e buxhetit prej 100 milionë euro ka qenë lajm i mirë. Me ketë buxhet kemi komoditetin t’i realizojmë të gjitha objektivat tona për vitin 2022. Ky buxhet do të jetë ekskluzivisht ne realizimin e objektivave të fazës së dytë të tranzicionit”, tha Isufi.

Por, sa para ishin ndarë ndër vite për Forcën e Sigurisë së Kosovës?

Nëse marrim buxhetet e konsoliduara të Kosovës në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave, na dalin shifra të vogla në krahasim me 2022.

Para se të bëhej ushtri zyrtarisht, me ndryshimin e tri ligjeve në Kuvendin e Kosovës më 14 dhjetor 2018, Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës për vitin 2017 kishte 51,035,617 euro buxhet. Prej tyre, ekskluzivisht për FSK-në shkonin 47,638,627.

Në vitin 2018, në Buxhetin e Kosovës e gjeni Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës me buxhet prej mbi 53 milionë eurosh, prej të cilave direktj për FSK-në shkonin 49,729,407 euro.

Në vitin 2019 përsëri shihet një ngritje e vogël e fondeve që buxhetin total të ministrisë që kishte vetëm ushtrinë për detyrë, duke e bërë 58,688,060 euro. Prej tyre vetëm për FSK-në direkt shkonin 54,574,838 euro.

Viti 2020 shënon një rritje të buxhetit me afro 11 milionë euro duke e dërguar në 69,275,842 euro. Direkt për ushtrinë e ushtarët shkuan 65,165,095 euro.

Për vitin që jemi tani, 2021, buxheti ishte 67,317,674 euro, pak më i ulët se i vitit paraprak. E gjitha kishte për efekt vitin e mbrapsht të pandemisë COVID-19. Në këtë vit buxheti që shkonte drejtpërdrejt te ushtarë është 63,124,266 euro.

Kurse, në projektbuxhetin e vitit 2022 kemi 100 milionë euro të planifikuara, që shënojnë ngritjen më të madhe për këtë ministri dhe për ushtrinë.