Koloneli amerikan me pjesëtarë të KFOR-it vizitojnë Manastirin e Deçanit Koloneli i Ushtrisë Amerikan, Stanton Trotter, bashkë me disa pjesëtarë të KFOR-it, kanë vizituar Manastirin e Deçanit. Në bazë të fotografive të shpërndara, aty nuk shihet asnjë udhëheqës i Manastirit, që do të mirëpriste ushtarët, ani se këta të fundit mbikëqyrin sigurinë e Manastirit. Në njoftimin e KFOR-it thuhet se vizita u bë të dielën,…