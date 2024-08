Kolona të veturave me flamuj serbë dhe qytetarë me mjete piroteknike në Veri festojnë fitoren e Gjokoviqit në tenis Novak Gjokoviq, tenisti serb ka fituar medaljen e artë në Lojërat Olimpike Paris 2024. Pas fitores së tij në rrugët e Mitrovicës së Veriut ka nisur festa e serbëve lokalë. Në një video publikuar nga mediumi “Kossev”, shihen vetura me flamuj të Serbisë për të festuar, si dhe duke hedhur mjete piroteknike. Gjokoviq njihet për…