Kolona në Merdar mbi 2 kilometra- Kjo është gjendja në pikat kufitare

16/08/2025 14:33

Agjencia Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat rreth situates në pikat kufitare të Republikës së Kosovës.

Pika më e ngarkuar kufitare, si në hyrje ashtu edhe në dalje, është ajo e Merdarit.

Kolona për të dalur nga Merdari është 2.2 kilometra, me pritjet që po zgjasin deri në 200 minuta.

Pritje të theksuara ka edhe në Bçrnajk, Mutivodë e Jarinje.

Të dhënat e fundit janë përditësuar në orën 12:34.

