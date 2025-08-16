Kolona në Merdar mbi 2 kilometra- Kjo është gjendja në pikat kufitare
Agjencia Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat rreth situates në pikat kufitare të Republikës së Kosovës. Pika më e ngarkuar kufitare, si në hyrje ashtu edhe në dalje, është ajo e Merdarit. Kolona për të dalur nga Merdari është 2.2 kilometra, me pritjet që po zgjasin deri në 200 minuta. Pritje të theksuara…
Lajme
Agjencia Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat rreth situates në pikat kufitare të Republikës së Kosovës.
Pika më e ngarkuar kufitare, si në hyrje ashtu edhe në dalje, është ajo e Merdarit.
Kolona për të dalur nga Merdari është 2.2 kilometra, me pritjet që po zgjasin deri në 200 minuta.
Pritje të theksuara ka edhe në Bçrnajk, Mutivodë e Jarinje.
Të dhënat e fundit janë përditësuar në orën 12:34.