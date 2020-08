Kollçaku kërkon nga Qeveria të jap përgjegjësi për testimin e qytetarëve në laboratoret private

Kjo pasi që siç tha ajo, jo të gjithë qytetarët do të kenë mundësinë ekonomike që të testohen me COVID-19 në laboratorët privatë.

“Parandalimi, menaxhimi dhe kontrolli i infeksionit me COVID-19 në territorin e Kosovës është i detyrueshëm pa asnjë lloj diskriminimi si dhe menaxhimi, kontrollimi ofrohet falas për qytetarët. E nëse fokusohemi te testimet, të gjitha janë kryer në IKSHK me kapacitetet të kufizuara dhe shteti ka menduar që të licencoj laboratorët kjo nënkupton se të gjithë pacientët që kanë testime duhet të trajtohen falas, e nëse këto ofrohen falas në institucione publike si ka menduar qeveria për njerëzit që kanë simptoma e shkojnë të testohen në institucione private. Ndërsa shumica prej tyre janë buzë ekzistencës e që nuk mund ta mbulojnë edhe trajtimi që nuk ofrohet komplet as në institucione publike. Prandaj, kërkojmë përgjegjësi shtetit që ta mbulojë atë që pjesë që të gjithë qytetarët që me indikacione epidiomelogjike dhe udhëzime të bëhet falas”, tha ajo në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku pritet edhe shqyrtimi i dytë i Projektligjit për parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës.