Kolegë të vështirë në punë? 7 këshilla si të silleni me ta

Nuk ka rëndësi se çfarë bëni apo sa lart arrini, do të ketë pika në karrierën tuaj ku duhet të punoni me njerëz që janë paksa të ndërlikuar.

Ndoshta ata janë të tmerrshëm në organizim dhe gjithmonë humbasin afatet. Ndoshta ata janë super të ditur, por të pavlerë në komunikim. Ndonjëherë ata janë shumë të mira në pothuajse të gjitha aspektet, por ju thjesht nuk i njihni.

Këta janë njerëzit të cilët refuzojnë të bashkëpunojnë, që nuk i shohin gjërat nga këndvështrimi juaj, të cilët zgjedhin vazhdimisht dhe pafundësisht.

Sado që ne mund të ëndërrojmë që këta lloj bashkëpunëtorësh të vendosin të lënë punën e tyre dhe të fillojnë jetë të reja, shumë larg nesh, mbajtja pas kësaj shprese nuk është një zgjidhje realiste. Në vend të kësaj, ne duhet të mësojmë se si të punojmë me këta njerëz të vështirë.

Qëndroni të qetë dhe trajtojini me respekt

‘Humbja e durimit nuk është zgjidhja dhe nuk do të jap rezultatin e dëshiruar. Në fakt do të ndezë egon e tyre dhe do të shkaktojë konflikt të mëtejshëm”, vëren Salman. Përpiquni maksimalisht që të mos jeni të pasjellshëm, të këqij ose të përulur, edhe kur ky person ju krijon pengesa dhe vështirësi. Mendoni për qëllimin tuaj përfundimtar: ju dëshironi të vazhdoni me punën tuaj pa të gjitha këto përplasje dhe pengesa, të mos përfundoni në një grindje ose të bëheni një ngacmues – pavarësisht sa i vështirë mund të jetë dikush.

Shpjegoni motivet tuaja

Prit një minutë – çfarë problemi ka nëse ata mendojnë se e ke të vështirë të punosh me të?

“Tregojini personit qëllimet tuaja pas asaj që po bëni”, thotë Salman. “Ndonjëherë ata mund të jenë rezistent sepse mendojnë se ju jeni të vështirë me ta! “Tregimi i historisë së plotë se përse po bëni diçka, pse diçka është e nevojshme deri në një datë të caktuar ose pse po ndodh diçka, mund t’i ndihmojë ata të kenë ndjeshmëri për situatën tuaj. Të tregosh cenueshmërinë tënde është një mënyrë e shkëlqyer për t’i marrë njerëzit në bord”.

Ndërtoni raporte

Salman këshillon: “Përpiquni të lidheni me shokun tuaj të punës në një nivel personal. Njihuni me ta si njerëz dhe jo vetëm si kolegë. Mësoni më shumë për hobit, familjen dhe jetën e tyre. “Dëgjoni ato që thonë dhe përpiquni të përgjigjeni në një mënyrë të menduar. Marrëdhëniet e mira personale mund të nxisin marrëdhënie më të mira pune”.

Kërkoni ndihmë nga njerëzit e tjerë

Ia vlen të bisedoni me njerëz të tjerë për të kontrolluar se jeni të arsyeshëm dhe shikoni nëse ata kanë ndonjë këshillë gjeniale për ta bërë marrëdhënien e punës të funksionojë pak më mirë. Disa bashkëpunëtorë mund të kenë punuar më parë me këtë person të vështirë dhe të kenë gjetur mënyrën më të mirë për t’u orientuar. “Kërkoni kolegët dhe menaxherët tuaj për ndihmë”, sugjeron Salman. “Ata mund të jenë në gjendje t’i shohin gjërat nga një këndvështrim tjetër dhe të ndajnë pak dritë se si t’i qaseni situatës. Nëse është e përshtatshme, mund të kërkoni ndihmë edhe nga një mik i ngushtë ose një anëtar i familjes. Asnjëherë nuk e dini nëse ata kanë qenë në një situatë të ngjashme derisa t’i pyesni”.

Përqendrohuni në atë që mund të bëhet

“Në vend që të ndaleni në atë që nuk mund të ndryshoni, përqendrohuni në hapat veprues që mund të ndërmerrni për të ecur përpara”, na thotë Salman. “Për shembull, nëse një koleg i dorëzon diçka me vonesë, përqendrohuni në atë që mund të bëni për të korrigjuar situatën”. Më e lehtë për t’u thënë sesa për t’u bërë, e dimë, por përpiquni t’ia kujtoni vetes këtë herën tjetër që do të zemëroheni për mënyrën sesi kolegu juaj ju ka mashtruar sërish.

Flisni me shefin tuaj

Salman thotë: ‘Kur gjithçka tjetër dështon, fol me menaxherin tënd. Ndonjëherë, mënyra e vetme për ta bërë dikë të ndryshojë është përmes një personi të rritur që t’i flasë atij’. /Lajmi.net/