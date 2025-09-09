Koka derri të vendosura para xhamive në dhe përreth Parisit
Të paktën nëntë koka derrash u gjetën jashtë disa xhamive në rajonin e Parisit të martën, tha shefi i policisë së qytetit, duke shkaktuar alarm për rritjen e urrejtjes anti-muslimane.
“Kokat e derrave janë lënë përpara disa xhamive. Katër në Paris dhe pesë në periferi të brendshme”, tha Laurent Nuñez në një konferencë për shtyp, duke shtuar se oficerët nuk po “përjashtonin mundësinë e gjetjes së më shumë”.
Policia ka hapur një hetim për nxitje të urrejtjes të përkeqësuar nga diskriminimi racor ose fetar, tha Nuñez, duke i quajtur aktet “të neveritshme”.
Konsumi i mishit të derrit konsiderohet haram (i ndaluar) në Islam, transmeton Telegrafi. Disa nga kokat kishin mbiemrin e presidentit Emmanuel Macron të shkruar me bojë blu, tha zyra e prokurorit të Parisit.
Nuñez tha se mund të ketë paralele me incidente të kaluara të lidhura me “ndërhyrjen e huaj”, por kërkoi “kujdes të madh”.Në fillim të qershorit, tre serbë u akuzuan për vandalizëm të vendeve hebraike në një rast që hetuesit dyshojnë se ishte mbështetur nga Rusia.
Franca është shtëpia e komunitetit më të madh mysliman në BE, si dhe e popullsisë më të madhe hebraike jashtë Izraelit dhe SHBA-së.
Disa vende të BE-së kanë raportuar një rritje të urrejtjes dhe antisemitizmit anti-mysliman që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, sipas agjencisë së BE-së për të drejtat themelore.
Incidentet anti-myslimane në Francë u rritën me 75% midis janarit dhe majit 2025 krahasuar me një vit më parë, me sulmet ndaj individëve që u trefishuan, tha ministria e brendshme në korrik.