KOK-u reagon në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar për mesazhin skandaloz të Gjokoviqit Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) ka dërguar sot ankesën në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, në lidhje me mesazhin provokues dhe politik të tenistit serb, Novak Gjokoviq. Gjokoviq, vazhdoi dhe dje me provokimet e tij politike, duke shkruar mesazhe me propagandë pro-serbe “Kosova është zemra e Serbisë, ndaleni dhunën”. Me këtë rast, KOK ka kërkuar sot nga…