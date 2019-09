Koha kur Muharrem Sfarqa i thoshte Vjosa Osmanit: Nuk je e denjë për lidere

Disa nga figurat më të rëndësishme të LDK-së në të kaluarën kishin dal kundër saj edhe publikisht.

Po ashtu edhe Osmani nuk i kishte pasur marrdhëniet e mira me kryetarin e LDK-së, Vjosa Osmani, shkruan Indeksonline.

Një nga figurat më në zë që kishte dal kundër Osmanit në të kaluarën ishte edhe Muharrem Sfarqa.

Ish-kryetari i komunës së Ferizajit në emisionin televiziv para disa vitesh ia kishte thënë në fytyrë Osmanit se nuk je lidere e denjë për të udhëhequr LDK-në.

“Për Vjosën e kam një sugjerim, më vjen keq. Nuk mjafton vetëm me qenë femër ose e re ose i ri me udhëheq një parti. Ka një mungesë të përvojës. Nuk ka qenë kryetare e aktivit as e nëndegës, as e degës edhe automatikisht me qenë kryetare e degës, po ashtu është një paradoks.”, ishte shprehur Sfarqa.

