“Koha e fundit për mobilizim gjithëshoqërorë për një rrugë të re pa Kurtin”

Berat Rukiqi, anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar në lidhje me masat e Bashkimit Europian ndaj Kosovës, duke thënë se sanksionet, izolimit e goditjet janë kronika për Kosovën e qeverisë nga Albin Kurti.

“Kjo eshte kronika per Kosoven e qeverisur nga Kurti. Ky eshte pozicioni me i veshtire per vendin tone, si pasoje e miopise politike dhe ecjes pa asnje aleat te vetem, te nje autokrati ne tentative”, ka thënë ai ndër tjerash.

Ai ka thënë edhe se tani është koha e fundit për mobilizim gjithëshoqëror për një rrugë të re pa Kurtin.

Postimi i plotë:

Sanksione, izolim, goditje dhe fajesim ne te gjitha mediat nderkombetare.

Kjo eshte kronika per Kosoven e qeverisur nga Kurti. Ky eshte pozicioni me i veshtire per vendin tone, si pasoje e miopise politike dhe ecjes pa asnje aleat te vetem, te nje autokrati ne tentative.

Koha e fundit per mobilizim gjitheshoqeror, per nje rruge te re, pa Kurtin, qe Kosoven ta kthejme ne binare te duhur.