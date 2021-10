Koeman: Nesër është ndeshje vendimtare, jemi afër për rinovimin me Fatin

Katalunasit kanë humbur dy ndeshjet e para në këtë grup, andaj i duhet me patjetër pikët e plota në mënyrë që të mbesin në garë për t’u kualifikuar tutje, shkruan lajmi.net.

Koeman në konferencë për shtyp e vlerësoi këtë përballje si vendimtare, derisa zbuloi edhe se Barcelona është pranë për të rinovuar me Ansu Fatin.

Çfarë do bëni ndaj Dynamo: “Është e vërtet që vitin e kaluar luajtëm ndaj tyre dhe tani janë skuadër më e mirë se vitin e kaluar. E dimë saktësisht çfarë duhet të presim. Është e vërtet që rrezikojmë të ardhmen tonë në Ligën e Kampionëve. Pasi humbëm dy ndeshje duhet të fitojmë dhe nuk ka opsion tjetër”.

Ndeshje vendimtare: Po, është plotësisht ndeshje vendimtare.

Mentaliteti i skuadrës: “Ju duhet të shkoni në çdo ndeshje të përgatitur mirë. Ne e analizojmë kundërshtarin dhe vendosim skuadrën më të mirë të mundshme duke ditur situatën e lojtarëve. Kemi mungesë të Eric dhe të tjerët janë gati për të fituar”.

Janë disa mrekulli në Ligën e Kampionëve, a mund të jeni ju: “Mund të garosh, por jo të kërkosh ta fitosh Ligën e Kampionëve krahasuar me skuadra tjera, që janë përpara. Do mundohemi të arrijmë këtë nivel, me lojtarë të rinj dhe të ri. Duhet të garojmë dhe të kalojmë fazën grupore”.

Presion për të fituar: “Po, ka disa lojtarë me eksperiencë që duhet të jenë shembull në këto ndeshje dhe njerëz të rinj, pavarësisht presionit që je lojtar i Barcelonës duhet t’ia dalësh. Ata kanë luajtur kundër Madridit dhe skuadrave tjera të rëndësishme. Eksperienca që kanë tregon se janë të përgatitur. Ata kanë luajtur edhe për Kombëtaret e tyre. Nuk është se nuk kanë eksperiencë për nesër”.

11-shja e mundur për El Clasico: “Nuk dua t’i tregojë emra rivalit. Gjithmonë rivali është më i rëndësishmi. Duhet të provosh të dërgosh secilin lojtar në nivelin më të mirë. Kjo është arsyeja që është e pamundur për Ansu të luajë tre ndeshje të plota në shtatë ditë”.

Përmirësimi i Coutinhos: “Philippe ka qenë jashtë fushës për një kohë të gjatë dhe duhet të këtë minuta që të përmirësohet fizikisht. E dimë kualitetin, ka garë në atë pozitë në mesfushë. Ai duhet të gjejë vendin, por është lojtar i rëndësishëm për ndeshjet e radhës”.

Ndryshimi mes La Liga-së dhe Ligës së Kampionëve: “Sigurisht më e madhe është Liga e Kampionëve sepse klubet janë përmirësuar shumë dhe Barcelona ka zbritur nivelin në këto pesë vite. Nuk e di arsyen pse. Mund të flas sa jam këtu, por ka ndryshim. Ka skuadra të balancuar, me 23 lojtarë që luajnë në Kombëtare dhe situatë ekonomike më të mirë. Çdo gjë ka ndikim”.

Opsioni Dani Alves: “Nuk di asgjë për këtë problem. Askush nga klubi nuk më ka thënë për këtë mundësi dhe nuk dua të përgjigjem”.

Marrëveshje verbale për rinovimin me Ansu Fatin: “Është e vërtet që jemi afër. Është lajm shumë i rëndësishëm. Është lojtar i ri me shumë kualitet. Është një ndër lojtarët që do jetë e ardhmja e klubit”, deklaroi ai.

Përballja mes Barcelonës dhe Dynamo Kiev zhvillohet nesër me fillim nga 18:45./Lajmi.net/