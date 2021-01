Koeman ka vendosur të ftojë këta lojtarë për ndeshjen në Copa del Rey

Barcelona do të luajë ndeshjen e saj të ardhshme të vlefshme për Copa del Rey ndaj Cornellas.

Këtë sezon në Kupën e Mbretit po ndodhin surpriza të shumta, ku klubi i Ligës së Dytë, Cornella, ka eliminuar Atletico Madridin.

Në anën tjetër, edhe Real Madrid është eliminuar nga kjo garë nga një skuadër e Ligës së Tretë, Alcoyano dhe tani ka mbetur si favorite kryesore e garës vetëm Barcelona, shkruan lajmi.net.

Kjo do të jetë hera e parë që blaugranët do të përballen me klubin e Cornellas dhe sigurisht kanë në mendje vetëm fitoren pas humbjes turpëruese në Super Kupën e Spanjës.

Ronald Koeman ka vendosur që të ftojë këta lojtarë për ndeshjen e cila fillon në ora 21:00./Lajmi.net/