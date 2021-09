Koeman: Jam i hapur për rinovimin e kontratës

Teknikut holandez i skadon kontrata këtë vit, derisa thotë se është i hapur për të rinovuar, transmeton lajmi.net.

Koeman për Sport theksoi se është i gatshëm të drejtojë klubin katalunas për shumë vite.

“Sigurisht që po, jam i hapur për rinovim. Do jem i emocionuar të vazhdojë për shumë vite, pavarësisht gjërave komplikuese që po ekzistojnë në skuadër”, tha ai.

Ronald Koeman would be open to extend his contract with Barcelona: “Yes, of course, I’m open to renewal. I’ll be excited to continue as coach for many years, despite the complicated things that exist at the club today”, he told @Sport. 🔴 #FCB #Barça @ReshadRahman_

