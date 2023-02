Kodi Civil së shpejti procedohet në Qeveri dhe më pas në Kuvend

Kodi Civil i cili vitin e kaluar dështoi të miratohet, së shpejti do të procedohet për miratim në Qeveri dhe më pas në Kuvend.

Kështu thonë për Radio Kosovën nga Ministria e Drejtësisë, ndonëse nuk saktësojnë kohë e as nëse do të ndryshohet neni që mundëson regjistrimin e “bashkësive civile” ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Juristët thonë se Kodi Civil duhet miratuar pa vonesa të mëtejme.

Ndonëse vlerësohej si dokument i një rëndësie të veçantë dhe shumë i nevojshëm për Kosovën, në mars të vitit 2022, deputetët e Kuvendit të Kosovës, përfshirë disa të shumicës parlamentare, nuk ia dhanë dritën jeshile miratimit të Projekt-kodit Civil. Gjatë shqyrtimit në parim, mospajtimet kryesore ndërlidheshin me nenin 1138, i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm, përmes të cilit do të lejohej regjistrimi i “bashkësive civile” ndërmjet personave me gjini të njëjtë.

Pas dështimit të miratimit të Projekt-kodit Civil, nga Qeveria dhe Lëvizja Vetëvendosje ishin zotuar se ky do shqyrtohej sërish gjatë vitit 2022. Një gjë të tillë nuk ndodhi, përkundër asaj që kishte thënë më 8 gusht shefja e deputetëve të Vetëvendosjes, Mimoza Kusari-Lila.

“Për sa i përket pyetjes për Ligjin e Pagave dhe Kodin Civil, përgjigja është po. Të dyja do të trajtohen në sesionin vjeshtor. Kodi civil është i paraparë që të përcillet në Qeveri dhe të vije në Kuvend, po shpresoj në javët e para të sesionit vjeshtor, ashtu siç edhe i kemi indikacionet nga Ministria e Drejtësisë”, kishte thënë ajo.

Radio Kosova ka pyetur Ministrinë e Drejtësisë se kur pritet të dërgohet në Kuvend Projekt-kodi Civil, dhe nëse do ndryshohet neni 1138 i tij.

“Kodi Civil është prioritet për Ministrinë e Drejtësisë dhe me rendësi të veçantë për sistemin juridik në Kosovë. Së shpejti, Kodi Civil i kompletuar, me të gjitha adresimet do të procedohet për miratim në Qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës”, thuhet në përgjigjen e Zyrës për Komunikim Publik në Ministrisë së Drejtësisë.

Juristi Ehat Miftaraj, nga Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se marrë për bazë rëndësinë që ka miratimi i Kodit Civil, ai duhet të aprovohet sa më shpejt në Kuvend.

“Marrë parasysh rëndësinë që ka, është e pakuptimtë që Kodi Civil të mos dërgohet në Kuvend për miratim, sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të përmbushet edhe një obligim që e ka Kosova edhe në Raportin e Progresit. Kështu që, e shohim se, me vetë faktin që Qeveria e ka bartur për pjesën e dytë të vitit, në njëfarë mënyre tregon se ka frikë që të njëjtin ta dërgojë përsëri në Kuvend, pasi, si duket, nuk ka konsensus brenda deputetëve të partisë në pushtet që të njëjtin ta mbështesin me votë”, tha Miftaraj.

Në mars të vitit të kaluar, në mesin e atyre që votuan kundër Kodit Civil, të sponsorizuar nga Qeveria, ishin edhe disa deputetë të Lëvizjes Vetëvendosjes dhe të komuniteteve jo shumicë.