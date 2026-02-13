Koci për ish-ushtarin e UÇK-së të arrestuar nga Serbia: Është keqtrajtuar, po i bëhet presion
Avokati Arianit Koci ka folur për gjendjen e ish-ushtarit të UÇK-së, Mit’hat Lozhani, i cili u arrestua më 5 shkurt gjatë kalimit transit në Serbi. Koci tha se ish-ushtari i UÇK-së është keqtrajtuar gjatë marrjes në pyetje nga autoritetet serbe, si dhe nga të burgosur të tjerë, transmeton Klankosova.tv. “Ai është në procesim penal, e…
Lajme
Avokati Arianit Koci ka folur për gjendjen e ish-ushtarit të UÇK-së, Mit’hat Lozhani, i cili u arrestua më 5 shkurt gjatë kalimit transit në Serbi.
Koci tha se ish-ushtari i UÇK-së është keqtrajtuar gjatë marrjes në pyetje nga autoritetet serbe, si dhe nga të burgosur të tjerë, transmeton Klankosova.tv.
“Ai është në procesim penal, e ka një situatë shumë serioze, ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari më ka thënë se në vizitë, Mit’hati i ka treguar atij, se gjatë marrjes në pyetje është keqtrajtuar, pra është rrahur. Ne kemi reaguar. Çka është më e keqja, jo veç që ka pasur keqtrajtim gjatë marrjes në pyetje, por edhe në dhomë i ka pasur tre persona, ku njëri i ka mbajtur dorën e majtë, njëri ia ka mbajtur dorën e djathë dhe tjetri e ka rrahur”, u shpreh Koci në Klan Kosova.
Ai shtoi se ka disa lloje presionesh që po i bëhen Mit’hat Lozhanit.
“Është edhe problemi tjetër. Iu kanë treguar të burgosurve të tjerë që është një person që po i thonë kriminel lufte. Sa herë del jashtë çohen 300-400 të burgosur që shajnë dhe krijojjnë skena, duke ushtruar dhunë psikologjike. Mit’hati është burrë i fortë dhe po e përballon aq sa mundet me përballi”, tha avokati.