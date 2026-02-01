Koci nesër tek ZRrE për të kërkuar sqarime pse po kërkohet rritja e çmimit të rrymës

Avokati Arianit Koci ka falënderuar qytetarët për reagimet e shumta ndaj thirrjes për protestë kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike. Ai theksoi se mbi 22 mijë reagime dhe gati 1 milion vizita janë shfaqur deri tani, duke treguar pakënaqësinë e madhe të qytetarëve. Koci do të vizitojë Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) për…

Lajme

01/02/2026 20:42

Avokati Arianit Koci ka falënderuar qytetarët për reagimet e shumta ndaj thirrjes për protestë kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike.

Ai theksoi se mbi 22 mijë reagime dhe gati 1 milion vizita janë shfaqur deri tani, duke treguar pakënaqësinë e madhe të qytetarëve.

Koci do të vizitojë Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) për të kërkuar sqarime mbi arsyet e shtrenjtimit dhe pasojat që do të ketë kjo rritje për familjet me të ardhura të ulëta.

Ai ka paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë deri në ndalimin e këtij shtrenjtimi.

Postimi i plotë:

