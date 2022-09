Koci: Marrëdhënia seksuale me personin nën moshën 16 vjeç është dhunim Avokati Arianit Koci ka thënë se marrëdhënia seksuale me personin nën moshën 16 vjeç është dhunim. Koci deklaroi se akti seksual me personin ndër moshën 16 vjeç konsiderohet që është bërë pa pëlqimin e atij personi, edhe nëse ai/ajo e ka dhënë pëlqimin. “Akti seksual me personin nën moshën 16 vjet konsiderohet që është bërë…