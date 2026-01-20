Koci: Manipulimi i votave po e shkatërron Kosovën, sonte duhej të kishte të arrestuar
Avokati Arianit Koci është shprehur se manipulimi i votave është cenim i sigurisë kombëtare.
Ai në Klan Kosova tha se ky manipulim është duke e shkatërruar Kosovën.
“Manipulimi me vota është cenim edhe i sigurisë kombëtare, sepse një person i cili në mënyrë të kundërligjshme bëhet deputet, ai nesër mund të bëhet edhe ministër, mund të ketë qasje në dokumente të ndjeshme, në dokumente që janë sekret shtetëror. Ky manipulim i votave është duke e shkatërruar Kosovën, është shumë precedent i rrezikshëm dhe unë frikësohet se këto kanë ndodhur vazhdimisht, por ne tani i kemi zbuluar”, tha ai.
Koci gjithashtu u shpreh se beson që ka edhe elemente të krimit të organizuar, derisa tha se qysh sonte do të duhej të kishte arrestime.
Tani nuk i kemi të gjitha informacione, këtu unë besoj që me hy seriozisht hetimit, këtu kemi edhe elemente të krimit të organizuar. Nuk ke çka mbledh prova kur dalin 80 për qind të votave të manipuluara, sonte është dashur të ketë të arrestuar”, tha ai.