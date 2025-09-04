Koci: Kurti ka nevojë për këshilltarë që nuk i vardisen e s’ia bëjnë qejfin- veç ata që s’e pranojnë gjykatën nuk ngriten në këmbë
Avokati Arianit Koci e ka kritikuar paraqitjen e djeshme të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, në gjykatë.
Ai ka deklaruar se gjatë deklarimit të tij para gjykatës Kurti ka qëndruar ulur.
Sipas tij, një gjë e tillë është fyerje për gjykatën.
Në profilin e tij në “Facebook”, Koci ka shkruar se Kurti është dashur të ngrihet në këmbë.
“Në komunikim me gjykatën, të gjitha palët ngritën në këmbë – përveç atyre që nuk e pranojnë gjykatën. “Nuk ngritëm në këmbë, se e pranoj vetëm gjykatën e Allahut” – ka pas deklaruar një i akuzuar për terrorizëm. Kryeministri po rrin ulur, e po deklarohet. Keq. Shumë keq! Nuk po aludoj asgjë. Faji është i gjykatës. Është dashtë ta këshillojë të dëmtuarin. Të kërkoj të ngrihet në këmbë kur flet. P.S. Albin Kurti ka nevojë për këshilltarë që nuk i vardisën; që nuk ia bëjnë qejfin”, ka shkruar Koci.