Koci i tregon ministres Haxhiu se është shkelje e lirisë së shprehjes paraqitja e qytetarit në polici për tallje Avokati Arianit Koci ka reaguar në njoftimin e ministres së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, se do ta raportojë në polici Korab Blakajn, një qytetar i cili u tall me mënyrën se si pushteti po e kritikon gjyqësorin. Koci, me anë të një komenti në postimin e Haxhiut, ka vlerësuar se një akt i këtillë është shkelje…