Koci: Fjalori i Grenellit ndaj Osmanit nuk është as miqësor e as diplomatik I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun Kosovë–Serbi, Richard Grenell, ka akuzuar presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, se i ka shtrembëruar deklaratat e Trumpit lidhur me ndërhyrjen e tij në situatën e sigurisë në Ballkan. Analisti politik, Melazim Koci ka deklaruar në Tv Dukagjini se deklarimet e Grenellit , ka komentuar…