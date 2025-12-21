Koci: Është arrestuar një bashkëatdhetar i yni në Serbi, pasi kishte emblemën e UÇK-së në veturë

Avokati i njohur kosovar, Arianit Koci, ka thënë se ka marrë një informacion, se një bashkëatdhetar i yni është arrestuar në Serbi, pasi autoritetet serbe kanë vërejtur emblemën e UÇK-së në veturën e tij. Ai ka thënë se ky veprim është arbitrar dhe juridikisht i pajustifikueshëm, por pavarësisht kësaj, ka bërë apel që të mos…

Lajme

21/12/2025 19:38

Avokati i njohur kosovar, Arianit Koci, ka thënë se ka marrë një informacion, se një bashkëatdhetar i yni është arrestuar në Serbi, pasi autoritetet serbe kanë vërejtur emblemën e UÇK-së në veturën e tij.

Ai ka thënë se ky veprim është arbitrar dhe juridikisht i pajustifikueshëm, por pavarësisht kësaj, ka bërë apel që të mos kalohet nëpër Serbi me emblema apo ngjitëse me shkronjat UÇK në veturë.

“Shprehja e identitetit politik apo historik nuk përbën vepër penale sipas standardeve evropiane të të drejtave të njeriut. Në këtë rast, këto veprime po përdoren si mjet presioni politik. Raportet ndërmjet shteteve janë të tensionuara. Çmimin po e paguajnë qytetarët e zakonshëm, të cilët mbesin të ekspozuar ndaj veprimeve arbitrare. Informimi i ndërsjellë dhe kujdesi mes nesh për momentin janë mburoja e vetme reale. Prandaj, për sigurinë tuaj, nëse kaloni tranzit nëpër Serbi, hiqni çdo shenjë të tillë”, ka thënë Koci.

Lajmi.net ka kontaktuar me MPJD-në për të konfirmuar një informacion të tillë, por të njëjtit ende nuk kanë dhënë përgjigje. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i Kocit në Facebook:

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

December 21, 2025

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

Lajme të fundit

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

Futbollisti i vitit në futbollin kosovar shpallet Arb Manaj i Dritës

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

KQZ: Në secilën komunë ka vetëm një Qendër të Votimit me kusht