Koci: Është arrestuar një bashkëatdhetar i yni në Serbi, pasi kishte emblemën e UÇK-së në veturë
Avokati i njohur kosovar, Arianit Koci, ka thënë se ka marrë një informacion, se një bashkëatdhetar i yni është arrestuar në Serbi, pasi autoritetet serbe kanë vërejtur emblemën e UÇK-së në veturën e tij. Ai ka thënë se ky veprim është arbitrar dhe juridikisht i pajustifikueshëm, por pavarësisht kësaj, ka bërë apel që të mos…
Lajme
Avokati i njohur kosovar, Arianit Koci, ka thënë se ka marrë një informacion, se një bashkëatdhetar i yni është arrestuar në Serbi, pasi autoritetet serbe kanë vërejtur emblemën e UÇK-së në veturën e tij.
Ai ka thënë se ky veprim është arbitrar dhe juridikisht i pajustifikueshëm, por pavarësisht kësaj, ka bërë apel që të mos kalohet nëpër Serbi me emblema apo ngjitëse me shkronjat UÇK në veturë.
“Shprehja e identitetit politik apo historik nuk përbën vepër penale sipas standardeve evropiane të të drejtave të njeriut. Në këtë rast, këto veprime po përdoren si mjet presioni politik. Raportet ndërmjet shteteve janë të tensionuara. Çmimin po e paguajnë qytetarët e zakonshëm, të cilët mbesin të ekspozuar ndaj veprimeve arbitrare. Informimi i ndërsjellë dhe kujdesi mes nesh për momentin janë mburoja e vetme reale. Prandaj, për sigurinë tuaj, nëse kaloni tranzit nëpër Serbi, hiqni çdo shenjë të tillë”, ka thënë Koci.
Lajmi.net ka kontaktuar me MPJD-në për të konfirmuar një informacion të tillë, por të njëjtit ende nuk kanë dhënë përgjigje. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i Kocit në Facebook: