“Kobra” s’e pranon fajësinë për vrasjen, mbrohet në heshtje Një person ka ndërruar jetë dhe një tjetër është plagosur si pasojë e të shtënave me armë mbrëmë në lokalin “Kobra City” në Prizren. Sipas dyshimeve të Prokurorisë, pronari i lokalit “Kobra City”, Dibran Hoxha, dyshohet se ka shtënë me armë zjarri ndaj dy shtetasve të Shqipërisë të cilët ishin duke u larguar me veturë…