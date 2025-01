​Koalicioni Për Familje: Do të luftojmë dukuritë që rrezikojnë familjet tona Koalicioni për Familje ka hapur sonte zyrtarisht fushatën për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, me premtimin se me ardhjen e saj në pushtet do të mbrohet familja si shtylla kryesore e shoqërisë. I ftuar special në hapje të fushatës ishte ish-shefi i misionit verifikues të OSBE-së gjatë luftës në Kosovë ambasadori William Walker. Kandidati për…