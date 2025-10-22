Koalicion VV-AAK në Pejë? Arifi: Kohë fushate, s’mund të thuhet që dalin rastësisht për kafe

22/10/2025 22:08

Opinionisti Avni Arifi foli në lidhje me një koalicion të mundshëm të Vetëvendosjes dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Pejë.

Në lidhje me pamjet që kanë qarkulluar, ai u shpreh se është kohë fushte dhe s’mund të thuhet që dalin rastësisht për kafe.

“Megjithatë është kohë e fushatës, le të pret edhe një javë ditë, kur dalin ka diçka aty, në këtë kohë s’mund të thonë që dolëm rastësisht  të pimë kafe”, u shpreh ai.

